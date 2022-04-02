Дамир Шарипзянов: «Хартли поднял меня на довольно высокий уровень. Он докапывается до таких вещей, о которых половина людей в хоккее просто не задумывается»

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Дамир Шарипзянов рассказал об игре под руководством тренера Боба Хартли.

«За два года он поднял меня на довольно высокий уровень, но есть куда расти. У него все очень детально, и не все игроки с этим соглашаются.

Он докапывается до таких вещей, о которых половина людей в хоккее просто не задумывается.

Под его руководством я лучше стал работать с клюшкой, подтянул блокирование бросков, что было одним из основных его требований.

Да, это больно, но значительно упрощает игру в защите», – сказал защитник «Авангарда».

Ранее появилась информация о том, что канадский специалист не подпишет контракт с омским клубом на следующий сезон.

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