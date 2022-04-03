Кожевников о возможном переезде «Витязя» в Балашиху: «Это команда Московской области, от перестановки мест суть не меняется»

Александр Кожевников поделился мнением о возможном переезде «Витязя» в Балашиху.

«Не знаю, насколько целесообразно переезжать «Витязю» в Балашиху. Значит, есть какие-то веские причины для этого, а не просто переезд ради переезда.

Сам стадион наверняка тоже заинтересован в этом. Стадион хороший, болельщики хоккея в городе есть, для них и делается это.

«Витязь» же команда Московской области, от перестановки мест суть не меняется», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Президент «Витязя» о переезде клуба в Балашиху: «Руководство арены вышло на нас с таким предложением. Мы проведем переговоры»