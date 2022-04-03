Президент «Витязя» о переезде клуба в Балашиху: «Руководство арены вышло на нас с таким предложением. Мы проведем переговоры»

сообщил, что конкретных переговоров о переезде «Витязя» в Балашиху не было.

Ранее появилась информация о том, что команда переедет в Балашиху из Подольска. Сообщалось, что представители клуба практически договорились с руководством «Арены-Балашиха».

«Конкретных переговоров не было. У нас есть непосредственно предложение от Балашихи: руководство арены по согласованию с мэром города само на нас вышло с таким пожеланием – видеть у себя нашу основную и молодежную команды. Хотят, чтобы после ухода «Авангарда» хоккейная жизнь в городе не замирала.

Мы проведем переговоры, посмотрим, где нам выгодней и лучше. Думаю, на следующей неделе обсудим», – сказал президент .

Последние четыре сезона в Балашихе выступал «Авангард». В следующем сезоне клуб вернется в Омск, где завершается строительство новой арены.