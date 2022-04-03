Майоров о возможном переезде «Витязя» в Балашиху: «Нормальное решение. Там хорошая хоккейная аура»

поделился мнением о возможном переезде «Витязя» из Подольска в Балашиху.

– Со стороны это абсолютно нормальное решение. Хотя у клуба наверняка есть веская внутренняя причина, чтобы сменить место жительства. Балашиха себя уже очень хорошо зарекомендовала на нашем хоккейном пространстве. В этом городе наши клубы трижды сражались в финале Кубка Гагарина. Два раза это делал «Авангард» – в 2019 и 2021 годах. А еще ранее – ХК МВД в 2010-м.

Поэтому лично для меня большая хоккейная жизнь связана гораздо больше с Балашихой, чем с Подольском. Можно сказать, что там хорошая хоккейная аура. На сегодняшний день Балашиха – хоккейный город с отличным стадионом, где зритель приучен к хоккею.

– Куда столичным командам – ЦСКА, «Динамо» и «Спартаку» – проще добираться: до Балашихи или Подольска?

– На самом деле там обе дороги очень непростые, с пробками. Но чисто территориально Балашиха действительно чуть поближе, она расположена сразу за МКАДом, граничит с Москвой, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Президент «Витязя» о переезде клуба в Балашиху: «Руководство арены вышло на нас с таким предложением. Мы проведем переговоры»