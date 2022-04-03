Владимир Крикунов: «СКА нужно максимально упростить игру. Серия с ЦСКА только началась, вся борьба еще впереди»

считает, что в серии СКА – ЦСКА (0-1) вся борьба еще впереди.

«Серия между двумя армейскими командами должна стать украшением плей-офф-2022. После вчерашней гостевой победы психологическое преимущество перешло к москвичам.

Думаю, что каждая игра будет такая же напряженная, как первый матч серии, прошедший в Санкт-Петербурге. По стартовой игре мне показалось, что СКА играет слишком академично.

С таким соперником нужно максимально упростить игру. Необходимо исключить или свести к минимуму передачи поперек площадки. Не нужно играть чересчур красиво, тут важен в первую очередь результат. Моментов питерцы вчера создали немало, а вот с реализацией возникли проблемы. Забрасывая по одной шайбе за игру, выиграть редко когда удается.

Серия только началась, и вся борьба еще впереди», – сказал заслуженный тренер России.

Если борьба СКА и ЦСКА – лучшее из КХЛ, у нас проблемы. В финале Запада не видно ни мысли, ни звезд