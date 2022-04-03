Матвей Мичков: «Хотел бы сыграть в плей-офф за СКА. Но сейчас я сконцентрирован на Кубке Харламова»

считает, что СКА обыграет ЦСКА во втором матче серии (0-1).

– Главный тренер СКА Роман Ротенберг говорил, что дорога в основную команду открыта для всех хоккеистов системы. У вас есть мечта поиграть в Кубке Гагарина – может быть, прямо сейчас?

– Да, конечно, есть. Я хотел бы сыграть в плей-офф за основную команду. Но сейчас я сконцентрирован на Кубке Харламова. Сейчас я играю здесь, и для меня основная задача – помогать «СКА-1946». Надо выигрывать матчи и выходить в следующий раунд.

– Вам удалось посмотреть первый матч серии СКА – ЦСКА (1:3)?

– Да, я смотрел. Впечатления от игры хорошие. К сожалению, не получилось победить у СКА. Но думаю, что ребята на завтрашний матч тоже хорошо настроятся и победят, – сказал нападающий .

Если борьба СКА и ЦСКА – лучшее из КХЛ, у нас проблемы. В финале Запада не видно ни мысли, ни звезд