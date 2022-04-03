Матвей Мичков: «По поводу сборной со мной не говорили. Видимо, сейчас рановато об этом думать, я сконцентрирован на матчах МХЛ»

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Матвей Мичков поделился впечатлениями от игры за сборную России.

«Спасибо руководству, что дали мне возможность сыграть за национальную сборную на Кубке «Карьялы», – очень удачно получилось, еще и забил гол. Спасибо всем тренерам, что доверяли мне. Для меня это ценный опыт, и надеюсь, что он обязательно пригодится.

Во взрослом хоккее скорости выше, принятие решения быстрее, ребята отдают сильнее и точнее передачи. В юниорском хоккее не все профессионалы, а тут ближе к КХЛ, и каждый игрок очень хорош.

Игра Юрая Слафковски на Олимпиаде в Пекине? Очень здорово сыграл, среди мужиков показал хороший уровень своей игры, хотя молод. Со Слафковски мы пересекались на турнире Глинки, играли там в финале.

Будущие турниры? Обидно, что не сыграем на юниорском чемпионате мира – все-таки 2004 год очень сильный по сборной России, ни одного матча не проиграли с Владимиром Филатовым. По поводу сборной я не говорил и со мной не говорили. Видимо, сейчас рановато об этом думать, я сконцентрирован на этих матчах в МХЛ», – сказал нападающий клуба Париматч Молодежной хоккейной лиги «СКА-1946».

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