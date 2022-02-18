НХЛ и профсоюз обсудили Кубок мира-2024, планирование турнира по-прежнему на ранней стадии.

« и завершили встречу по Кубку мира-2024. Планирование турнира все еще находится на ранней стадии.

В ближайшем будущем к процессу необходимо будет привлечь ИИХФ», – написал инсайдер в твиттере.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов сообщил, что НХЛ рассчитывает провести Кубок мира в феврале 2024 года в Италии, а через 2 года принять участие в Олимпиаде в Милане.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году. Победу в нем одержала сборная Канады.