НХЛ и профсоюз обсудили Кубок мира-2024. Планирование турнира по-прежнему на ранней стадии

Теги НХЛ Кубок мира Ассоциация игроков НХЛ Даррен Дрегер Хоккей

НХЛ и профсоюз обсудили Кубок мира-2024, планирование турнира по-прежнему на ранней стадии.

«НХЛ и Ассоциация игроков завершили встречу по Кубку мира-2024. Планирование турнира все еще находится на ранней стадии.

В ближайшем будущем к процессу необходимо будет привлечь ИИХФ», – написал инсайдер Даррен Дрегер в твиттере. 

Ранее двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов сообщил, что НХЛ рассчитывает провести Кубок мира в феврале 2024 года в Италии, а через 2 года принять участие в Олимпиаде в Милане. 

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году. Победу в нем одержала сборная Канады.

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