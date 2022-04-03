«Авангард» – болельщикам из Балашихи: «Приезжайте в Омск. Командировка закончена, будем ждать вас в гости»

«Авангард» поблагодарил болельщиков из Балашихи за поддержку.

«Четыре года – четыре сезона, наполненных событиями разной степени важности. Первый финал за семь лет, первый , чемпионство – спустя 17 сезонов – второе в истории.

Четыре года в Балашихе, которая поддерживала, болела и верила в команду, ставшую так быстро своей. Спасибо, лучшие болельщики! Делитесь видео с друзьями, пусть знают, какими замечательными были эти четыре сезона. И приезжайте в Омск!

Командировка закончена, теперь мы будем ждать вас в гости. #ДваГородаОднаКоманда», – говорится в сообщении клуба .

Омская команда с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе. Сезон-2022/23 клуб начнет в новом ледовом дворце в Омске.