Вице-президент «Магнитки» Ласьков: «Маклюков чувствует себя лучше. Но на данный момент вопрос о его выписке из больницы не стоит»

Общее состояние здоровья казахстанского хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Алексея Маклюкова, получившего травму головы в матче с омским «Авангардом», улучшилось, врачи продолжают наблюдение за ним в госпитале, сообщил первый вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков.

«Металлург» 30 марта обыграл омский «Авангард» (4:0) в седьмом матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ и вышел в финал. Маклюков не смог продолжить игру после того, как шайба попала ему в ухо. «Алексей чувствует себя лучше. Но на данный момент вопрос о его выписке из больницы не стоит», – сказал Ласьков.

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