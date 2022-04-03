Гендиректор «Трактора» о помощи Гончара: «Можем узнать о самых передовых решениях в мире хоккея. Если бы такая звезда приехала в Челябинск, это было бы круто»

рассказал, как Сергей Гончар помогает «Трактору».

– Главный тренер сообщил, что команду консультирует знаменитый воспитанник челябинской хоккейной школы Сергей Гончар. Как удалось с ним договориться?

– Могу подтвердить слова Анвара Гатиятулина, что на протяжении всего сезона Сергей Гончар помогает команде и консультирует ее дистанционно.

Огромная благодарность ему за это. Когда мы не смогли найти тренера по большинству, то обратились к Сергею.

Лично приехать в «Трактор» он не мог из-за семейных обстоятельств, поэтому договорились на дистанционную работу.

В важный момент становления команды и ее выхода на новый уровень он помогает своими советами тренерскому штабу и, самое главное, игрокам.

Мы можем узнать у него о самых передовых решениях в мире хоккея и внедрить это в «Тракторе». В том числе благодаря работе команда показывает такой результат. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и дальше.

– Гончар может появиться в тренерском штабе «Трактора» в дальнейшем?

– Если бы такая звезда приехала в Челябинск, это было бы круто, был бы эмоциональный подъем у игроков.

Я бы счел за честь, если бы Гончар вошел в тренерский штаб «Трактора», и неважно в каком статусе. Хотя главным тренером команды все равно будет Анвар Гатиятулин, – сказал генеральный директор челябинского клуба.