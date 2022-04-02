Савин выразил уверенность, что губернатор Челябинской области будет болеть за «Трактор» в серии с «Металлургом»

уверен, что губернатор Челябинской области будет болеть за «Трактор» в серии с «Металлургом».

– «Трактор» уже обеспечил себе бронзовые медали плей-офф . Но на этом вы точно не собираетесь останавливаться?

– Оценку будем давать после окончания сезона. Сейчас делаем все для того, чтобы победить в следующем раунде плей-офф. – интересный соперник, он провел боевую серию с «Авангардом» и выиграл ее.

Это говорит о том, что у команды есть характер, что она умеет мобилизоваться в самый решающий момент. Но, думаю, что эмоции у ребят в Магнитогорске все-таки небезграничные.

Самое главное – обращаем внимание на свою команду и пытаемся найти новые ресурсы для успешного выступления.

– «Металлург» – принципиальный соперник для «Трактора». Вы сами в свое время играли в Магнитогорске.

– Принципиальный. На такой стадии плей-офф других соперников и не бывает.

А то, что в финале конференции КХЛ будет чемпионат Челябинской области, – это отлично. Матчи точно будут принципиальные, дерби окажется интересным. Мы настроены решительно.

– Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доволен тем, что в финале конференции играют две команды из его региона?

– Думаю, да. Для него как для руководителя иметь две команды из Челябинской области в финале конференции – это приятно и почетно.

В любом случае в финале Кубка Гагарина будет представитель области, и я искреннее надеюсь на то, что это будет «Трактор».

– Текслер лично будет болеть за «Трактор»?

– Я уверен, что он будет болеть за , – сказал генеральный директор челябинского клуба.