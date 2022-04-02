Арсений Грицюк: «Авангард» ждет сумасшедшая поддержка в Омске. Настраиваю себя на еще большой прорыв в следующем сезоне»

заявил, что ждет возвращения «Авангард» в Омск.

21-летний нападающий высказался по поводу своей игры в этом сезоне .

– Своим личным результатом я доволен. Все-таки и в сборную попал, и на Олимпиаду съездил.

В клубе тоже сыграл неплохо. Но останавливаться не собираюсь, в следующем сезоне настраиваю себя на еще больший прорыв.

Мне есть что доказывать в КХЛ, тем более мы возвращаемся в родной для меня и «Авангарда» город – Омск. Там нас ждет сумасшедшая поддержка. С нетерпением жду, когда мы начнем там играть.

– С какими чувствами вернетесь домой из Балашихи?

– С радостью. Все-таки я там играл с самого детства, меня там каждый болельщик знает.

А для Балашихи, наверное, поначалу было необычно, что вдруг к ним играть приехал.

Но я благодарен всем фанатам, которые здесь приходили на матчи и рвали за нас горло. В плей-офф это особенно ощущалось, – сказал Грицюк.