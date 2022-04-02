Арсений Грицюк: «Авангард» ждет сумасшедшая поддержка в Омске. Настраиваю себя на еще большой прорыв в следующем сезоне»

Арсений Грицюк заявил, что ждет возвращения «Авангард» в Омск.
21-летний нападающий высказался по поводу своей игры в этом сезоне КХЛ.
– Своим личным результатом я доволен. Все-таки и в сборную попал, и на Олимпиаду съездил.
В клубе тоже сыграл неплохо. Но останавливаться не собираюсь, в следующем сезоне настраиваю себя на еще больший прорыв.
Мне есть что доказывать в КХЛ, тем более мы возвращаемся в родной для меня и «Авангарда» город – Омск. Там нас ждет сумасшедшая поддержка. С нетерпением жду, когда мы начнем там играть.
– С какими чувствами вернетесь домой из Балашихи?
– С радостью. Все-таки я там играл с самого детства, меня там каждый болельщик знает.
А для Балашихи, наверное, поначалу было необычно, что «Авангард» вдруг к ним играть приехал.
Но я благодарен всем фанатам, которые здесь приходили на матчи и рвали за нас горло. В плей-офф это особенно ощущалось, – сказал Грицюк.