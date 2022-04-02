Волков о Грицюке: «Есть регламентные вещи, не позволяющие ему уехать в НХЛ. Уверен, он будет радовать омских болельщиков»

отметил, что Арсений Грицюк раскрыл себя с лучшей стороны.

«Он провел очень серьезную работу летом, понимал, что у него была возможность зайти в состав, так как он считался долгое время перспективным. Пример [Егора] Чинахова его раззадорил, он стал взрослее, мудрее, и в тренировочном лагере мы увидели, что Арсений пришел забирать место в составе.

Его прогресс абсолютно предсказуем, мы видели его положительные качества, которые были не столь явны, как сейчас, и он раскрыл себя с лучшей стороны. Он не зря поехал на и не зря сыграл продуктивно и качественно в плей-офф.

Но надо смотреть, как игрок воспримет этот промежуточный успех – будет ли он прогрессировать, так как на него будут смотреть другими глазами. И мы надеемся, что он адекватно воспримет эту роль в следующем сезоне.

? Есть регламентные вещи, не позволяющие ему уехать. Была информация, что Национальная хоккейная лига приостановила действие меморандума по взаимоуважению контрактов с , но посылов никаких на эту тему не было. Уверен, что он будет радовать омских болельщиков», – сказал генеральный менеджер .

Срок соглашения Грицюка с «Авангардом» рассчитан до 2023 года.