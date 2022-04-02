Грицюк об НХЛ: «Мне еще надо в КХЛ поработать, чтобы стать сильнее, а потом уже можно будет говорить про отъезд»

высказался касательно возможного отъезда в НХЛ.

«Мне кажется, у всех есть мотивация играть в НХЛ, это сильнейшая лига в мире. Любой игрок хочет попробовать там свои силы, но у меня еще год контракта и мне еще надо тут поработать, чтобы стать сильнее, а потом уже можно будет говорить про отъезд.

Мне для этого надо стать лучше во всех компонентах игры», – сказал нападающий .

Грицюк был выбран на драфте-2019 под 129-м номером.

Хартли вырастил в «Авангарде» двух молодых звезд. Чинахов уже в НХЛ, скоро там будет Грицюк