Алексей Дементьев: «Трактор» показывает более консервативный хоккей, нежели «Металлург»

поделился ожиданиями от серии «Металлург» – .

«Обе команды к текущему моменту прошли через определенные испытания, у каждой команды они были выражены по-своему. Но и магнитогорцы, и челябинцы добились успеха и вышли в финал Восточной конференции.

Сложно говорить о преимуществе, не удивлюсь, если в этой серии будет сыграно семь матчей. «Трактор» показывает более консервативный хоккей, нежели «Металлург». Стиль «Магнитки» основывается на том, что мы должны забить больше, чем соперник. При этом неважно, сколько пропустим.

Нас ждет противостояние разных стилей. «Трактор» уделяет много внимания обороне, а – атаке. Очень интересно понаблюдать за разными философиями и стилями», – сказал хоккейный агент.