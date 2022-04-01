Андрей Назаров: «Уверен, «Трактор» и «Металлург» сделают все, чтобы болельщики получили заряд эмоций и пошли укреплять промышленный потенциал нашей страны»

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Финал Восточной конференции Кубка Гагарина стартует 3 апреля.

«Уверен, что за четыре матча соперники не управятся – думаю, будет минимум шесть игр. А лучше семь, чтобы всем нам продлить удовольствие.

Это точно будет крайне напряженная серия, в которой на первый план выйдет характер и боевитость – одни из главных качеств, которые я стараюсь прививать сейчас и игрокам «Сочи». Мы продолжаем тренироваться даже в апреле, делая большой задел на будущее.

Но в этих двух командах, о которых мы говорим, есть человек, за чьей игрой все-таки буду следить особенно пристально. Это мой большой друг Вася Кошечкин. Поразительно, но в таком серьезном хоккейном возрасте он находит мотивацию играть на высочайшем уровне и тащить свою команду к победе в плей-офф.

Его игра – это пример настоящего профессионализма всем молодым хоккеистам. Вследствие определенных обстоятельств Вася вновь стал железным первым номером «Металлурга» и на него выпала огромная нагрузка – и физическая, и психологическая. Но он выходит на лед и честно отрабатывает свой контракт. Я всегда восхищаюсь, когда вижу в нашем хоккее такие примеры долголетия.

В общем, рад, что в финале Востока сыграют две команды из большого уральского региона. Уверен, что и в Челябинске, и в Магнитогорске возникнет проблема лишнего билета, и обе команды сделают все возможное, чтобы, придя во дворец после тяжелой смены, болельщики смогли получить огромный заряд положительных эмоций, а затем утром с новыми силами пошли укреплять промышленный потенциал нашей страны», – сказал главный тренер «Сочи».