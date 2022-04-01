Терещенко о финале Востока: «Металлург» победит «Трактор» 4-3. Будет более упорная борьба, чем на Западе»

назвал победителя в предстоящем финале Востока в Кубке Гагарина.

«Как будут складываться матчи в серии «Металлурга» и «Трактора», в первую очередь зависит от «Магнитки». От того, сколько магнитогорцы станут забивать и насколько быстро это делать.

Если им удастся сразу открывать счет и заставлять «Трактор» раскрываться, встреча для них сложится удачно. Но вот если шайба в ворота не пойдет и челябинцы упрутся… Тогда команде Ильи Воробьева очень тяжело придется.

Не сказал бы, что оборона этих команд одна другую сильно превосходит, но все же отдам предпочтение «Магнитке». Там, опять же, более матерые ребята – в первую очередь Егор Яковлев. Главное, чтобы те, кто травмы получил, в строй вернулись.

Да, «Трактор» пропускает меньше. Но у челябинцев дело не в персоналиях и не в мастерстве отдельных игроков. Там вся система игры более оборонительная.

Думаю, здесь будет более упорная борьба, чем в финале Запада. Но «Металлург» все же победит 4-3», – сказал трехкратный чемпион мира.

Серия – начнется 3 апреля в Магнитогорске, начало – в 15:00 по московскому времени.