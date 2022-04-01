Гендиректор «Салавата»: «Не исключаю, что не все наши легионеры хотели уехать, но они решили все сделать вместе»

Ринат Баширов высказался об отъезде легионеров из «Салавата Юлаева».

– С чем это было связано? Это было личное решение каждого игрока?

– Конечно. Легионеры – они же не члены колхоза, не общность. Каждый человек, в зависимости [от того], из какой он страны, какое у него воспитание, какая мера ответственности, как семья относится к тому, что он играет в России.

Мы знаем, что у нас очень сильная легионерская часть команды, она очень сплоченная. Если они принимают решение, то сообща. В других командах каждый год разные легионеры, у них нет такой общности. Не исключаю, что не все наши легионеры хотели уехать, но они решили все сделать вместе, – сказал генеральный директор .