Борис Михайлов сообщил, что ждет упорную спортивную борьбу в серии – СКА.

Финал Западной конференции Кубка Гагарина стартует 2 апреля.

«Я жду очень упорную спортивную борьбу. Каждая команда будет играть на победу. У СКА есть небольшое преимущество в первых встречах, потому что они играют дома, но зная характер ЦСКА, ребята будут стараться удивить противника на их поле.

Уверен, что будет увлекательный хоккей и борьба, кто будет больше забивать и меньше пропускать, тот и выиграет.

Тяжело сказать, кто в этой серии фаворит, потому что будут играть две равные команды. Но сам я буду болеть за ЦСКА. Я всю жизнь был армейцем Москвы, а по долгу службы я оказался в СКА. Так что обычно я поддерживаю обе команды, когда они не встречаются друг с другом, но сейчас буду переживать за московский коллектив», – сказал двукратный олимпийский чемпион.