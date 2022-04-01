Роман Ротенберг: «У СКА много резервов. Видим, что можем играть намного лучше. Постоянно идет работа над ошибками»

считает, что СКА может играть намного лучше.

В финале Западной конференции Кубка Гагарина команда сыграет с ЦСКА.

«У нас много резервов. Видим, что можем играть намного лучше. Постоянно идет работа над ошибками, у нас серьезный тренировочный процесс. Работа над спецбригадами – важная часть, постоянно стараемся их улучшать, удивить соперников. Стремимся к этому и в следующей серии. Большинство – это абсолютно точно наш резерв.

На сегодняшний день у нас есть травмированные игроки, включая Кемппаинена. Состав на игру объявим за час до матча. Все карты раскрывать не будем, наверное, это неинтересно.

Игра лидеров? В хоккее бывает по-разному, мы играем настолько хорошо, насколько дает играть соперник. Сравнивать разные серии неправильно, отталкиваемся от своей системы.

СКА помогает сам СКА, все, кто работает в клубе и наши болельщики. Можем помочь только сами себе. Что касается консультаций и общения – мы открыты. Стремимся разговаривать, обмениваться опытом. Работа тренера – это ежедневное развитие, поиск новых методик, чтобы удивить соперника. Так и работаем», – сказал главный тренер СКА.