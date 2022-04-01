Антон Бурдасов: «СКА не настораживает, что ЦСКА легко прошел два раунда. Будет обоюдоострая игра, мы готовы»

Антон Бурдасов считает, что в серии СКА – ЦСКА будет обоюдоострая игра.
Нападающий СКА вспомнил серию финала Западной конференции сезона-2014/15. Тогда СКА вел со счетом 3-0, но проиграл 4 матча подряд и вылетел из плей-офф.
«Та серия – это история. Сейчас встречаются две равные команды. Будет обоюдоострая игра. Мы готовы.
Нас не настораживает, что ЦСКА легко прошел два раунда. Мы знаем, чего ожидать от этого соперника. Ничего такого», – сказал Бурдасов.
Финал Западной конференции Кубка Гагарина стартует 2 апреля.