Антон Бурдасов: «СКА не настораживает, что ЦСКА легко прошел два раунда. Будет обоюдоострая игра, мы готовы»

считает, что в серии СКА – будет обоюдоострая игра.

Нападающий СКА вспомнил серию финала Западной конференции сезона-2014/15. Тогда СКА вел со счетом 3-0, но проиграл 4 матча подряд и вылетел из плей-офф.

«Та серия – это история. Сейчас встречаются две равные команды. Будет обоюдоострая игра. Мы готовы.

Нас не настораживает, что ЦСКА легко прошел два раунда. Мы знаем, чего ожидать от этого соперника. Ничего такого», – сказал Бурдасов.

Финал Западной конференции Кубка Гагарина стартует 2 апреля.