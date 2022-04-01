Быков о серии ЦСКА – СКА: «Мы увидим одних из лучших игроков КХЛ и сборной России. Шансы 50 на 50»

поделился ожиданиями от серии между и СКА.

«У меня только положительные ожидания, так как мы увидим одних из лучших игроков и сборной России. В обеих командах есть как амбициозная и талантливая молодежь, так и среднее поколение, плюс ветераны команд, желающие реализовать свои амбиции по завоеванию Кубка Гагарина. Так что нас ждет, я надеюсь, очень увлекательное и бескомпромиссное армейское дерби.

Желаю болельщикам получить истинное удовольствие от игры и массу положительных эмоций. Является ли московская команда фаворитом в этом противостоянии? Шансы 50 на 50, я никогда не занимался предсказанием. За кого буду болеть? Поймите меня правильно, эти два клуба мне близки, и сам я армеец по духу.

Выбор очень сложный для меня, так как я очень уважаю болельщиков обоих клубов и у меня с ними хорошие отношения», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Финал Западной конференции Кубка Гагарина стартует 2 апреля.