Жамнов может пропустить матчи сборной России против Беларуси в мае

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов может пропустить матчи команды в мае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Ранее ФХР объявила, что сборная России проведет два товарищеских матча с командой Беларуси. Игры состоятся 1 и 2 мая в Туле.

Кроме того, в Санкт-Петербурге запланирован турнир с участием национальной и молодежной сборных России, а также команды Беларуси.

«Рассматривается вариант, при котором Жамнов не будет работать с национальной командой на предстоящих матчах.

Это связано с тем, что в матчах не планируется участие основных кандидатов в сборную с учетом недопуска сборной России до чемпионата мира», – сообщил источник.

Ранее ИИХФ отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.