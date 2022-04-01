Жамнов может пропустить матчи сборной России против Беларуси в мае

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов может пропустить матчи команды в мае.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Ранее ФХР объявила, что сборная России проведет два товарищеских матча с командой Беларуси. Игры состоятся 1 и 2 мая в Туле.
Кроме того, в Санкт-Петербурге запланирован турнир с участием национальной и молодежной сборных России, а также команды Беларуси.
«Рассматривается вариант, при котором Жамнов не будет работать с национальной командой на предстоящих матчах.
Это связано с тем, что в матчах не планируется участие основных кандидатов в сборную с учетом недопуска сборной России до чемпионата мира», – сообщил источник.
Ранее ИИХФ отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.