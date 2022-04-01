Сергей Бобровский: «Не думаю о статистике. Сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас»

Сергей Бобровский заявил, что его не беспокоит личная статистика.

Сегодня вратарь «Флориды» стал 1-й звездой игрового дня в НХЛ, сделав шатаут в матче с «Чикаго» при 37 отраженных бросках.

«Я не думаю о статистике. Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас.

На каждом следующем броске. На том, что я могу сделать, чтобы стать лучше и помочь команде выигрывать матчи», – сказал Бобровский.

Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 37 бросков в игре с «Чикаго». Его признали 1-й звездой