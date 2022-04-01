Сергей Бобровский стал 1-й звездой дня в НХЛ.
Вратарь «Флориды» в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив все 37 бросков по своим воротам в матче с «Чикаго» (4:0).
Второй звездой признан форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Виннипегом» (7:3). Американец впервые в карьере забросил 50 шайб за сезон.
Третьей звездой назван форвард «Бостона» Марк Маклафлин, забросивший первую шайбу в НХЛ.
22-летний американец стал 5-м игроком из Массачусетса (Бостон – его столица), забившим за «Брюинс» в дебютном матче в лиге.