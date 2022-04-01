Бобровский стал 1-й звездой дня в НХЛ

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Сергей Бобровский стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Вратарь «Флориды» в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив все 37 бросков по своим воротам в матче с «Чикаго» (4:0). 

Второй звездой признан форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Виннипегом» (7:3). Американец впервые в карьере забросил 50 шайб за сезон. 

Третьей звездой назван форвард «Бостона» Марк Маклафлин, забросивший первую шайбу в НХЛ.

22-летний американец стал 5-м игроком из Массачусетса (Бостон – его столица), забившим за «Брюинс» в дебютном матче в лиге. 

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