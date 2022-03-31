Равиль Гусманов: «Трактору» придется показывать комбинационный хоккей, чтобы победить «Металлург». Серия затянется, думаю»

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Равиль Гусманов дал комментарий перед стартом серии между «Трактором» и «Металлургом».

– Я очень много сезонов провел в «Тракторе» и «Металлурге», и теперь приятно будет увидеть их в финале Востока. Тяжело отдать кому-то предпочтение в серии.

В первых играх преимущество должно быть у «Трактора» чисто из-за физического состояния. Встречаются равные команды – и по мастерству игроков, и по опыту. Думаю, что серия затянется и получится очень интересной.

– Это будет противостояние обороны «Трактора» и нападения «Магнитки»?

– «Трактор» уже показывал в этом сезоне, что умеет играть не только в обороне, но и в атаке. Также «Металлург» в седьмом матче серии против «Авангарда» продемонстрировал свое умение играть в защите.

Поэтому интересно будет посмотреть, как тренеры команд по ходу серии смогут перестроить свою тактику.

«Магнитка» показала, что умеет легко справляться с тем, чтобы выйти из-под давления. Огромную роль сыграл и вратарь команды Василий Кошечкин.

Поэтому «Трактору» придется показывать более техничный, комбинационный хоккей, чтобы победить. Игра вратарей тоже будет иметь большое значение. Банальная фраза, что вратари – это полкоманды, но так и есть. Особенно в плей-офф, – сказал бывший тренер челябинского клуба.

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