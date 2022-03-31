Сергей Паремузов: «Авангард» и «Металлург» достойно прорекламировали КХЛ. Это лучше того, когда тачку возят»

считает хорошей рекламой серию между «Металлургом» и .

Магнитогорская команда обыграла «ястребов» со счетом 4:0 в седьмой игре.

«Сыграть в седьмом матче на ноль, как это сделал Кошечкин, – это дорогого стоит.

Вася провел потрясающий матч, сыграл на команду, выдал прекрасную игру. Вопросов тут никаких нет. Вратарь «Магнитки» выглядел фантастически.

Серия между «Металлургом» и «Авангардом», конечно, получилась своеобразной. Я не припомню таких качелей, как правильно сказал Владимир Плющев в одном из своих интервью.

Градус и амплитуда нерва зашкаливали. Я считаю, что эта серия достойно прорекламировала хоккей КХЛ. Это лучше того, когда тачку возят. Мы увидели классный хоккей.

Желаю магнитогорскому «Металлургу» только успехов, теперь посмотрим на уральское дерби», – заявил агент.

Перестройкой «Металлурга» Воробьев доказал, что он один из лучших тренеров эпохи. Третий кубок для него вполне реален