Сергей Паремузов: «Авангард» и «Металлург» достойно прорекламировали КХЛ. Это лучше того, когда тачку возят»

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Сергей Паремузов считает хорошей рекламой КХЛ серию между «Металлургом» и «Авангардом».

Магнитогорская команда обыграла «ястребов» со счетом 4:0 в седьмой игре.

«Сыграть в седьмом матче на ноль, как это сделал Кошечкин, – это дорогого стоит.

Вася провел потрясающий матч, сыграл на команду, выдал прекрасную игру. Вопросов тут никаких нет. Вратарь «Магнитки» выглядел фантастически.

Серия между «Металлургом» и «Авангардом», конечно, получилась своеобразной. Я не припомню таких качелей, как правильно сказал Владимир Плющев в одном из своих интервью.

Градус и амплитуда нерва зашкаливали. Я считаю, что эта серия достойно прорекламировала хоккей КХЛ. Это лучше того, когда тачку возят. Мы увидели классный хоккей.

Желаю магнитогорскому «Металлургу» только успехов, теперь посмотрим на уральское дерби», – заявил агент.

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