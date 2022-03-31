Плющев о вылете «Авангарда»: «Повлиял отток хоккеистов, на которых строилась игровая концепция. В одночасье заменить их было сложно»

Владимир Плющев поделился мыслями о вылете «Авангарда» из розыгрыша Кубка Гагарина.

Омский клуб проиграл (3-4, 0:4 в седьмом матче) в серии второго раунда плей-офф.

«Я думаю, что «Магнитка» сделала определенные выводы из предыдущих матчей – особенно из шестого. Серия была сама по себе интересной – как на качелях. Но хоккей – это не качели, не царь-горы: кто бросил, тот победил. Это игра, где исполнительское мастерство должно быть на нужном уровне.

«Авангард» много бросал [в седьмом матче], но количество бросков – это не всегда качество.

Насколько «Авангарду» не хватило финских защитников? Любая концепция строится от того, какие у вас игроки. Конечно, отток игроков, на которых строилась игровая концепция, повлиял. В одночасье заменить их было сложно. Наверное, «Авангард» не мог противопоставить сопернику то, что хотел противопоставить», – сказал заслуженный тренер России.

В седьмом матче «Магнитка» показала просто идеальную защиту против «Авангарда». Пластались, боролись, терпели