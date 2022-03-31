Леонид Вайсфельд: «Защитники «Авангарда» сыграли с «Металлургом» на морально-волевых. Шарипзянов и Емелин со льда фактически не уходили»

Леонид Вайсфельд прокомментировал победу «Металлурга» в серии с «Авангардом» (4-3).

– Почему в семиматчевой серии с «Авангардом» все игры завершились с крупным счетом?

– Сразу скажу, что это была одна из самых интересных серий плей-офф за последние годы. А по поводу крупных счетов я согласен с мнением . Он правильно сказал, что, когда одна из команд пропускала, ей поневоле приходилось раскрываться в обороне, идти вперед и соперник этим пользовался. Отсюда и такое большое количество заброшенных шайб.

Причем кто открывал счет, тот, как правило, и побеждал. И «Авангард», и «Металлург» не играют терпеливо. Они предпочитают добиваться успеха в атаке, особенно если отыгрываются.

– Что сломалось в системе Хартли после второй победы в серии? Ведь поначалу его команда доминировала, забросив 15 шайб в двух встречах.

– Не думаю, что что-то вдруг сломалось. Просто всерьез начала сказываться проблема с защитниками, которых «Авангарду» явно не хватало. Конечно, это не единственная причина, но это очень серьезный аргумент против «ястребов». Хотя предыдущую игру «Авангард» провел просто здорово!

При этом нельзя не отметить, что защитники сыграли на морально-волевых. Шарипзянов и Емелин со льда фактически не уходили.

– Решающий матч выиграл Кошечкин или самоотверженные защитники «Металлурга»?

– Я бы, во-первых, отметил, что в седьмой встрече вратарь сыграл довольно средне. А что касается «Магнитки», там как раз не стоит кого-то одного выделять. Разве Чибисов, который ключевую шайбу забросил, меньше внес вклад в победу, чем вратарь или игроки обороны?

Магнитогорцы как раз именно всей командой здорово сыграли. Они свои голы забили, а потом «Авангарду» ничего сделать не позволили, – сказал бывший генменеджер клубов .