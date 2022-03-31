Покровский о Кузьменко: «НХЛ – его лига. Он готов к выступлению за океаном и технически, и физически»

Теги СКА Валерий Покровский НХЛ КХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Валерий Покровский считает, что Андрей Кузьменко готов к выступлению в НХЛ.

– Все больше разговоров об уходе Кузьменко. Готов он к отъезду в НХЛ?

– У Андрея и прошлый сезон складывался неплохо. Потом он начал набирать обороты, а уже в нынешнем чемпионате стал одним из лидеров команды.

Если у Кузьменко есть желание попробовать себя в НХЛ, самая пора для него. Тут главное не пересидеть. Если он уедет после этого сезона, то будет на пике формы. А если решит подождать, то придется сложнее. Пиковая стадия пройдет.

Сейчас как раз новая волна, которую Андрей может оседлать. В принципе, к выступлению за океаном он готов и технически, и физически. НХЛ – его лига, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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