Черкас о СКА: «Чтобы победить ЦСКА, только Кузьменко и Гусева будет маловато. Все должны прибавить»

Сергей Черкас поделился мыслями о серии – СКА.

– Понятно, что в финале Запада игроки ЦСКА будут особое внимание уделять всем лидерам питерских армейцев. Кто-то еще может выйти из тени, чтобы их заменить?

– Чтобы победить ЦСКА в нынешнем состоянии, только Кузьменко и Гусева будет маловато. Здесь нужна мощная, сплоченная команда, в которой любой хоккеист способен решить игру. И Моисеев, и Волков, и Галимов – все должны прибавить и сконцентрироваться.

Мы же видим, как ЦСКА разделался с динамовцами. Как будто это не московское «Динамо», а вологодское. Взяли четыре матча подряд. Проигрывали 0:3 по ходу последней встречи, после чего не напрягаясь, чуть добавив, выиграли 6:3. СКА ждет очень мощный, сильный коллектив, который нацелен на победу, – сказал экс-вратарь и тренер СКА.

Мы не воспринимаем Ротенберга и Федорова как тренеров. Но почему тогда они побеждают?