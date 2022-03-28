Сергей Федоров: «Примерно представляю, как Ротенберг видит хоккей. Знаю Романа по товарищеским играм ветеранов и благотворительным акциям»

охарактеризовал главного тренера СКА Романа Ротенберга.

встретится с питерским клубом в финале Западной конференции.

– Соперник на ходу, СКА здорово катается. У питерцев в составе много исполнителей, ребят, которые могут сыграть нестандартно.

Сделать острую ситуацию из момента, который вроде бы ничего опасного для нас не предвещает. Думаю, в этой серии будет очень хороший хоккей.

И по крайней мере для нас – очень принципиальное противостояние. Выделять в составе СКА кого-то сложно. Там у всех очень приличное движение и умение владеть шайбой.

– Рискну выделить в СКА Гусева и Кузьменко. Планируется ли против них персональная опека?

– Конечно, мы хотели бы сыграть против этих ребят особенно плотно. На индивидуальности команду разбивать сложно. Но мы всегда будем играть без шайбы максимально плотно.

– В финале Запада будет еще и противостояние двух молодых тренеров. Что вы знаете о как о наставнике СКА?

– Я знаю Романа больше по товарищеским играм ветеранов и благотворительным акциям. Но примерно представляю его видение хоккея.

Я его больше знаю как игрока. Мы не раз выходили на лед и в одном составе, и друг против друга, – сказал главный тренер ЦСКА.

Ротенберг и Федоров – не тренеры. Но почему тогда они побеждают?