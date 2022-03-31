Гендиректор «Лады» о возможном возвращении в КХЛ: «Самым сложным будет формирование достаточного бюджета»

Александр Чеботарев высказался о возможном возвращении «Лады» в .

– Изменились ли амбициозные планы по выводу «Лады» в Континентальную хоккейную лигу, под которую, кстати, формировались и тренерский штаб, и состав команды?

– Глобально – нет, не изменились. Штаб у нас с хорошим потенциалом и способен решать задачи и в Континентальной лиге. Но я вас поправлю: здесь не совсем корректен термин «вывести» команду в КХЛ.

Дело в том, что тут отсутствует спортивный принцип выхода из одной лиги в другую, рангом выше. Здесь главный фактор – наличие объективных критериев для участия в этой лиге.

А если конкретизировать, то часть из критериев была – я имею инфраструктуру высочайшего уровня и штат сотрудников. Состав команды соответствующего уровня КХЛ можно подобрать. Самым сложным для нас, по моему мнению, будет формирование достаточного бюджета. Особенно в нынешних условиях.

– Год назад вы говорили, что готовы предложить руководству КХЛ приемлемую схему финансирования клуба. Можно ли сказать, что она стала нереальной?

– Чисто теоретически она может работать, практически – нет. Потому что сейчас очень сложные финансовые условия в стране.

И в настоящее время у спонсоров и министерства спорта могут возникнуть определенные трудности из-за необходимости финансирования более приоритетных направлений. Сейчас соотношение «бюджет – внебюджет» – 45 к 55. Но вопрос в том, что финансирование не стабильно.

– «В следующем сезоне «Йокерит» и «Динамо» (Рига) в КХЛ заменят «Югра» и . Это решенный вопрос». Можете прокомментировать это высказывание журналиста Шевченко, облетевшее многие СМИ?

– Я никак его не могу комментировать. У нас нет информации из официальных компетентных источников, – сказал генеральный директор «Лады».