Министр спорта Самарской области о «Ладе» в КХЛ: «Ключевой фактор – бюджет без региональной поддержки, который требуется кратно увеличивать»

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Министр спорта Самарской области оценил вероятность возвращения «Лады» в КХЛ.

«На сегодняшний день официальной информации от представителей лиги нет.

Все вопросы находятся в стадии обсуждения.

Ключевой фактор возвращения «Лады» в КХЛ – формирование необходимого бюджета без учета региональной поддержки, который для КХЛ требуется кратно увеличивать», – заявил Сергей Кобылянский.

Ранее появилась информация о том, что тольяттинский клуб вместе с «Югрой» заменят рижское «Динамо» и «Йокерит» в следующем сезоне.

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