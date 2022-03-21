Министр спорта Самарской области о «Ладе» в КХЛ: «Ключевой фактор – бюджет без региональной поддержки, который требуется кратно увеличивать»

Министр спорта Самарской области оценил вероятность возвращения «Лады» в .

«На сегодняшний день официальной информации от представителей лиги нет.

Все вопросы находятся в стадии обсуждения.

Ключевой фактор возвращения «Лады» в КХЛ – формирование необходимого бюджета без учета региональной поддержки, который для КХЛ требуется кратно увеличивать», – заявил Сергей Кобылянский.

Ранее появилась информация о том, что тольяттинский клуб вместе с «Югрой» заменят рижское «Динамо» и «Йокерит» в следующем сезоне.