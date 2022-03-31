Емелин о Маклюкове: «Это человек с большой буквы. Желаю ему выздоровления»

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Алексей Емелин назвал Алексея Маклюкова человеком с большой буквы. 

Защитник «Металлурга» получил травму в седьмом матче серии плей-офф с «Авангардом» (4:0, 4-3).

В третьем периоде 28-летний игрок заблокировал бросок Арсения Грицюка.

Шайба попала в голову хоккеисту «Металлурга». Маклюкову потребовалась помощь медперсонала, он покинул площадку на носилках. Сейчас он находится в больнице.

«Это человек с большой буквы. Он сделал многое для команды, не пожалел себя и смог поймать этот бросок. Очень неудачно шайба ему попала, и я желаю ему выздоровления», – сказал капитан «Авангарда».

Самый жуткий эпизод дня: защитник «Магнитки» заблокировал бросок головой. Его быстро увезли на скорой – жизни ничего не угрожает

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