Емелин о Маклюкове: «Это человек с большой буквы. Желаю ему выздоровления»

назвал человеком с большой буквы.

Защитник «Металлурга» получил травму в седьмом матче серии плей-офф с «Авангардом» (4:0, 4-3).

В третьем периоде 28-летний игрок заблокировал бросок Арсения Грицюка.

Шайба попала в голову хоккеисту . Маклюкову потребовалась помощь медперсонала, он покинул площадку на носилках. Сейчас он находится в больнице.

«Это человек с большой буквы. Он сделал многое для команды, не пожалел себя и смог поймать этот бросок. Очень неудачно шайба ему попала, и я желаю ему выздоровления», – сказал капитан .

Самый жуткий эпизод дня: защитник «Магнитки» заблокировал бросок головой. Его быстро увезли на скорой – жизни ничего не угрожает