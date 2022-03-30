Воробьев о Маклюкове: «Жизни ничего не угрожает. Останавливают кровь из уха, делают МРТ»

Илья Воробьев рассказал о состоянии здоровья защитника Алексея Маклюкова.

Хоккеист получил травму в седьмом матче серии плей-офф с «Авангардом» (4:0, 4-3).

В третьем периоде 28-летний игрок заблокировал бросок Арсения Грицюка. Шайба попала в голову хоккеисту «Металлурга». Маклюкову потребовалась помощь медперсонала. Он покинул площадку на носилках.

«Хочу отметить Арсения Грицюка. Когда его взяли на Олимпиаду, думал, правильно или нет. Сейчас стало понятно. Парень растет интересный, разиваются, очень хороший парень.

Маклюкову шайба прилетела в ухо, он сейчас в больнице. Жизни ничего не угрожает. Останавливают кровь из уха. Делают МРТ и другие процедуры», – сказал главный тренер «Металлурга».

Защитника «Металлурга» Маклюкова увезли с арены на машине реанимации