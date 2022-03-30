Маклюкову заочно вручили шапку лучшего игрока «Металлурга» в матче с «Авангардом»

Теги Металлург Мг травмы КХЛ Кубок Гагарина Андрей Чибисов Алексей Маклюков Хоккей

Алексей Маклюков признан лучшим игроком «Металлурга» в матче против «Авангарда».

Андрей Чибисов заочно вручил защитнику шапку лучшего игрока.

Напомним, Маклюков получил травму в седьмом матче серии плей-офф с «Авангардом» (4:0, 4-3).

В третьем периоде 28-летний игрок заблокировал бросок Арсения Грицюка. Шайба попала в голову хоккеисту «Металлурга». Маклюкову потребовалась помощь медперсонала, он покинул площадку на носилках. Сейчас игрок находится в больнице.

Самый жуткий эпизод дня: защитник «Магнитки» заблокировал бросок головой. Его быстро увезли на скорой – жизни ничего не угрожает

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные