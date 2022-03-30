Генменеджер «Авангарда»: «Шансы в седьмой игре были равными. Ребят упрекнуть не в чем – они отработали на все 100%»

считает, что игроки «Авангарда» отработали на 100% в матче с .

Во втором раунде плей-офф омский клуб проиграл «Металлургу» (3-4, 0:4 в седьмом матче).

«Шансы в седьмой игре были равными. Можно сказать, что решают индивидуальные ошибки, но ребят упрекнуть не в чем – они отработали на все 100%.

Сегодня «Металлург» были сильнее, с чем я их и поздравляю, и надеюсь, что все в порядке и с .

«Конечно, болельщик – шестой игрок, и никто не знает, как закончилась бы серия, если бы игра была в Балашихе. Сейчас много эмоций, опустошение, и нужно время, чтобы осознать все игры, сделать выводы и идти дальше.

«Авангард» имел ограниченное количество защитников? Оправдываться я не хочу: мы попали в сложную ситуацию с отъездом ребят, что никто не мог предвидеть. получил травму, но все ребята, которые остались, проделали неимоверную работу. Их мужество и работоспособность были на запредельном уровне, и просто по-человечески спасибо им за победу в серии с «Ак Барсом», – сказал генеральный менеджер .