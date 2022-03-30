Владимир Крикунов: «Не согласен, что Хартли давно пора в отставку. Он очень хороший тренер, который выигрывал Кубок Гагарина»

не согласен с мнением, что пора в отставку.

«Авангард» проиграл (0:4) в седьмом матче и уступил в серии второго раунда со счетом 3-4.

«Авангард» хотел хорошо сыграть, но в прошлой игре отдали много сил и эмоций. Слишком весело сыграл «Металлург» против «Авангарда» в этих матчах, посмотрим, как в финале себя покажут. На 100% уверен был, что они выйдут в финал конференций.

Не согласен с мнением, что Хартли давно пора в отставку. Он очень хороший тренер, который выигрывал , в этом году сумел команду собрать, хотя игроки уходили по ходу сезона. Он команду собрал и подготовил, но сегодня не зашло», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Кожевников о Хартли: «Однодневка-тренер, он приехал зарабатывать деньги. Сейчас прозрение пришло для многих людей»

В седьмом матче «Магнитка» показала просто идеальную защиту против «Авангарда». Пластались, боролись, терпели