Григорий Дронов: «Два человека ложатся головой под шайбу, это очень большая цена. Мы показали, на что готовы ради цели»

сообщил, что для него было принципиально обыграть .

Омский клуб проиграл «Металлургу» (0:4) в седьмом матче и уступил в серии второго раунда со счетом 3-4.

– Невероятная серия, отыгрались с 0-2, нашли в себе силы и перевернули ситуацию. Если мы играем в обороне, как команда, то потом наше мастерство сказывается. Мы показали желание, характер. Два человека ложатся головой под шайбу, это очень большая цена, это здоровье. Мы показали, на что готовы ради одной цели.

– Насколько энергозатратны седьмые матчи?

– Когда побеждаешь, получаешь эмоции. Для меня было принципиально обыграть эту команду. Эти эмоции сил придадут. Мы показали характер, должны за это цепляться и идти дальше.

– Какие черты есть в игре вашего следующего соперника – , которые заставят вас перестроить игру?

– Если честно, не смотрел их игру еще. Знаю, что неприятная команда, вязкая, старается не делать своих ошибок, – сказал защитник .

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