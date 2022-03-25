Крикунов об ответе России на действия ИИХФ: «Выйти оттуда и сделать лигу наподобие НХЛ. Без пауз на Евротур сделать сильный чемпионат, без оглядок на сборную»

Владимир Крикунов предлагает России выйти из ИИХФ и сделать сильным чемпионат КХЛ.
Международная федерация хоккея сообщила, что по итогам своего расследования может открыть дисциплинарное дело против Федерации хоккея России.
– Это просто глупость, но удивляться нечему.
Ведь ИИХФ в первую очередь европейская организация, возглавляет ее француз Люк Тардиф. Ему чего сверху скажут, он то и будет делать.
А у нас казаков сейчас нет, чтобы их в Париж к нему отправить разбираться. Но России в такой ситуации надо подумать об ответных шагах.
Самое простое – сделать лигу наподобие НХЛ у себя в стране и заняться массовым развитием хоккея. А из ИИХФ просто выйти, и пусть они там что хотят, то и делают, но уже без нас.
А мы будем думать – посылать нам игроков из своей лиги на международные турниры или не стоит.
– Согласен, отношения между Россией и ИИХФ стремительно портятся. Так стоит ли их вообще поддерживать?
– Да какие там отношения? Нас от чемпионатов мира отстраняют, даже из Евротура сборную России убрали. Терять-то уже нечего.
Но из всего надо плюсы извлекать. Не будет пауз на Евротур – будем больше играть во внутреннем чемпионате. Можно делать его более сильным, без оглядок на сборную.
Потому что на Западе все время будут теперь что-то против нас выдумывать – ни одно, так другое.
С такими партнерами сотрудничать просто смысла никакого нет. Себе дороже выйдет, – заявил бывший главный тренер сборной России.