Крикунов об ответе России на действия ИИХФ: «Выйти оттуда и сделать лигу наподобие НХЛ. Без пауз на Евротур сделать сильный чемпионат, без оглядок на сборную»

предлагает России выйти из ИИХФ и сделать сильным чемпионат .

Международная федерация хоккея сообщила, что по итогам своего расследования может открыть дисциплинарное дело против Федерации хоккея России.

– Это просто глупость, но удивляться нечему.

Ведь ИИХФ в первую очередь европейская организация, возглавляет ее француз Люк Тардиф. Ему чего сверху скажут, он то и будет делать.

А у нас казаков сейчас нет, чтобы их в Париж к нему отправить разбираться. Но России в такой ситуации надо подумать об ответных шагах.

Самое простое – сделать лигу наподобие у себя в стране и заняться массовым развитием хоккея. А из ИИХФ просто выйти, и пусть они там что хотят, то и делают, но уже без нас.

А мы будем думать – посылать нам игроков из своей лиги на международные турниры или не стоит.

– Согласен, отношения между Россией и ИИХФ стремительно портятся. Так стоит ли их вообще поддерживать?

– Да какие там отношения? Нас от чемпионатов мира отстраняют, даже из Евротура сборную России убрали. Терять-то уже нечего.

Но из всего надо плюсы извлекать. Не будет пауз на – будем больше играть во внутреннем чемпионате. Можно делать его более сильным, без оглядок на сборную.

Потому что на Западе все время будут теперь что-то против нас выдумывать – ни одно, так другое.

С такими партнерами сотрудничать просто смысла никакого нет. Себе дороже выйдет, – заявил бывший главный тренер сборной России.