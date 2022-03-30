Министр спорта Беларуси об участии клубов в КХЛ и РПЛ: «Вопрос прорабатывается. Узнаем все в ближайшее время»

Министр спорта Беларуси рассказал о возможном увеличении количества белорусских команд в КХЛ.

Сергей Ковальчук также высказался об участии белорусских футбольных клубов в РПЛ.

«Возможно ли вхождение белорусских клубов в КХЛ? Этот вопрос прорабатывается. В ближайшее время мы это узнаем. Точно так же по футболу.

Тема интересная и для нашей страны, и для любителей футбола. Когда чемпионат становится более международным, появляется зрительский интерес и интерес болельщиков. Волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол. Дождаться решения международных федераций? Все эти вопросы в проработке. В ближайшее время все узнаем.

В какой дивизион могут войти белорусские команды? Надо сесть за стол и принять совместное решение. У нас есть команды в футболе, в хоккее, в гандболе. Тот же БГК «Мешков Брест» выступает лучше российских команд. Тут вопрос, может нам взять российские клубы? Надо грамотно все выстроить.

Приобретение оборудования в Беларуси? Почему бы и нет? Мы сейчас планируем организовать и провести несколько выставок в рамках российских и белорусских площадок. Будем принимать решение. Сейчас у нас нет большой потребности в ратраках. Сколько их надо на центр? Один. Но у нас таких центров 13-15. Если у России будет потребность в их изготовлении, можем поставить их на массовое производство для продажи, ремонта и так далее. То же самое с лыжероллерами.

Минские игры? Планируем изменить формат. Прорабатываем вопрос с привлечением регионов. Хотим, чтобы это были областные центры: Брест, Гродно, Витебск, Могилев, Гомель. По тем видам спорта, которые в этих областных центрах особо развиты и профилируются. Конечно, сюда входит Минск.

Это делается, чтобы расширить географию видов спорта, немного подстегнуть регионы. Я сказал сегодня, что есть возможность подтянуть регионы. Этим надо пользоваться. Сила действия равна силе противодействия. Санкции должны нас двигать к развитию. Мы не говорим, что это альтернативные соревнования. Ни в коем случае. Просто спортсмен должен тренироваться, а тренер – работать.

Результаты не должны падать. Мы должны получать выгоду от всего. Может, мы лучше в каких-то видах спорта, а в других – вы. Нужно объединять усилия и выступать общим фронтом!, – сказал Ковальчук.

Единственным белорусским клубом в на данный момент является минское .