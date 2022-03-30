Мильштейн об НХЛ: «Русофобия со стороны фанатов существует. В центре Торонто спят бездомные, но людям важнее нагадить российским игрокам»

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Дэн Мильштейн рассказал о давлении на российских игроков НХЛ.

«Я продолжаю получать по несколько писем в день с угрозами. На хоккеистов теперь давят меньше, хотя к некоторым – и вы их знаете – сохраняется определенная ненависть.

НХЛ, профсоюз, игроки поддерживают друг друга, и никакого давления нет. Но вот со стороны некоторых фанатов существует определенная русофобия. К сожалению, только я говорю об этом публично.

Я недавно летал в Торонто, заезжал в городок Гелф, где у меня в ОХЛ играют русский канадец Даня Жилкин, Валентин Жугин и Даниил Чайка. И я увидел в самом центре в парке много наркоманов и бездомных, причем даже из бывших военных. Видимо, их там кормят днем от армии спасения. А в Торонто прямо в центре города, рядом с ареной «Мэйпл Лифс» спят бездомные, причем на улице 15 градусов мороза. Я видел это, и у меня сердце кровью обливалось.

Разве это не проблема для Канады? Почему не подумать о своих обездоленных? Но каким-то людям важнее нагадить российским хоккеистам в НХЛ. Хотя они мало что знают о ситуации на Украине, где я жил до 16 лет. Моим друзьям там по-настоящему плохо и страшно. Я их поддерживаю.

Но когда получаю выпады от североамериканской публики в адрес моих клиентов, то хочу сказать им: «Подумайте лучше о своих гражданах. Им нужна ваша забота и внимание. А российских хоккеистов оставьте в покое. Они ни в чем не виноваты и честно исполняют свою работу, а также платят большие налоги для того, чтобы вы же сами лучше жили», – сказал агент.

Мильштейн родился в Киеве. Он иммигрировал в Соединенные Штаты в 1991 году как политический беженец. Сейчас он является гражданином США. Он представляет интересы 75% игроков НХЛ, родившихся в России и Беларуси, включая Никиту Кучерова, Андрея Василевского, Илью Сорокина, Илью Михеева и Никиту Задорова.

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