Гусманов о результативности «Металлурга» и «Авангарда»: «Ломается план на игру, когда забиваешь первым. Раскрывшись, тяжело обороняться, поэтому так много голов»

высказался касательно результативности в серии между и «Авангардом».

За шесть матчей команды забросили 47 шайб в общей сложности.

«Это действительно нехарактерно для плей-офф. Кто начинает лучше и забивает первым, тот заставляет соперника раскрываться.

А раскрывшись, тяжело обороняться, поэтому мы видим так много голов. По этой же причине такие большие разрывы в счете.

Думаю, ломается изначальный план на игру. Приходится перестраиваться по ходу, что не всегда получается, и идти ва-банк», – сказал бывший тренер «Трактора».

«Авангард» выдал чемпионский хоккей и перевел серию в седьмой матч. У них с «Магниткой» – любовь