Гусманов о результативности «Металлурга» и «Авангарда»: «Ломается план на игру, когда забиваешь первым. Раскрывшись, тяжело обороняться, поэтому так много голов»

Равиль Гусманов высказался касательно результативности в серии между «Металлургом» и «Авангардом».
За шесть матчей команды забросили 47 шайб в общей сложности.
«Это действительно нехарактерно для плей-офф. Кто начинает лучше и забивает первым, тот заставляет соперника раскрываться.
А раскрывшись, тяжело обороняться, поэтому мы видим так много голов. По этой же причине такие большие разрывы в счете.
Думаю, ломается изначальный план на игру. Приходится перестраиваться по ходу, что не всегда получается, и идти ва-банк», – сказал бывший тренер «Трактора».
«Авангард» выдал чемпионский хоккей и перевел серию в седьмой матч. У них с «Магниткой» – любовь