Боб Хартли: «За всю карьеру не был свидетелем такой серии. «Авангард» был в режиме выживания, теперь давление перешло на «Металлург»

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Боб Хартли дал комментарий после победы «Авангарда» над «Металлургом» (5:1).

«Сегодня невероятную работу проделали наши игроки, здорово себя проявили. Мы были в режиме выживания сегодня, находились под огромным давлением.

Но теперь это давление перешло на «Металлург». Седьмой матч всегда опасен, но мы не дали сегодня Кошечкину закончить матч. Посмотрим, как будет в седьмой игре.

Чистяков развивается с нами уже на протяжении двух лет. Сейчас он вернулся после повреждения и помогает нам. Но все наши защитники, наш вратарь заслуживают медали, просто невероятный объем работы они проделывают, начиная с третьей игры в серии с «Ак Барсом», выкладываясь больше чем на 100%.

Седьмая игра? Я скажу ребятам, чтобы они получали удовольствие от момента. Будет здорово, конечно, если мы снова забьем четыре шайбы в большинстве.

Седьмой матч – это непросто, но «Магнитка» находится под давлением, это лучшая команда регулярки. Если бы мне заранее сказали, что мы будем играть в седьмой игре, то я бы согласился.

Наверное, за всю тренерскую карьеру я не был свидетелем такой серии, в которой две сильные команды не могли показать себя лучшим образом в одном матче одновременно.

Завтра мы пересмотрим сегодняшний матч, обсудим состав. У нас есть глубина состава, с этим все в порядке. Сегодня тот же Сошников вышел в большинстве и сразу забил в большинстве, так же и другие ребята готовы выйти в любой момент и сделать результат», – сказал главный тренер «Авангарда».

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