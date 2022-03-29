Плющев о серии «Авангарда» и «Металлурга»: «Играть так безалаберно, когда матчи идут на интерес... То одна команда играет без обороны, то другая»

заявил о безалаберной игре «Авангарда» и в серии Кубка Гагарина.

Завтра, 30 марта, команды в Магнитогорске проведут седьмой матч второго раунда плей-офф КХЛ.

«Ничему не удивляюсь в серии «Металлурга» и «Авангарда». То одна команда играет без обороны, то другая. Сложно что-либо прогнозировать.

Было ясно, что серия затянется. То одни шесть пропускают, то другие. При этом шайбы такие…

Когда игры идут на серьезный интерес, так сказать, играть так безалаберно… Не доводилось такого видеть», – заявил заслуженный тренер России.

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