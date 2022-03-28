Виталий Прошкин: «В КХЛ не надо больше звать легионеров «Салавата». Они бросили команду, хотя знали, что в России спокойно можно играть»

считает, что легионеров «Салавата Юлаева» больше не нужно звать в клубы .

«Для команды был большой удар, что в плей-офф уехали все легионеры. Это были очень важные игроки для команды.

Ребята молодцы, собрались, доказали, что можно в какой-то степени обходиться без них.

В серии с тех игроков, конечно, не хватило, они могли бы забить, в большинстве лучше разыграть. Но в любом случае команда показала достойный результат в этом сезоне.

Лямся остался до конца? То же самое, что с ребятами. Кто остался – ничего не боялся, ни на что не смотрел, с ответственностью подошли к команде.

А тех легионеров, которые уехали из и других команд, в КХЛ больше звать не надо.

Они бросили команду, хотя знали ситуацию, что в России спокойно можно играть. Почему из Челябинска не уехали, а из Уфы убежали? Даже Хартикайнен, который провел в Уфе девять лет», – заявил бывший защитник уфимского клуба.