Леонид Вайсфельд: «Трактор» решил вопрос с легионерами, а «Салават» – нет. Не думаю, что у Пулккинена были одни причины, а у Хартикайнена – другие»

поделился мыслями об итогах серии между «Трактором» и .

Челябинская команда выиграла серию второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4-2.

– Во-первых, хорошо играл в обороне, во-вторых, здорово сыграл Роман Вилл, в-третьих, исполнительское мастерство.

Не стоит забывать, что четыре лучших игрока «Салавата» отсутствовали. Понятно, что только за счет морально-волевых качеств невозможно выиграть, хоть команда и играла достойно.

– Отсутствие легионеров стало ключевым фактором проигрыша «Салавата» в серии с «Трактором?

– Не ключевой, но очень важный фактор.

Не сказал бы что «Салават» сразу развалился, они все равно играли достойно. Возьмите любую команду, уберите лучших игроков, включая вратаря, как она сыграет? Понятно, аргумент серьезный.

– Легионеры «Трактора» остались, а легионеры Уфы покинули команду в сложный момент.

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обладать полной информацией.

Мы не знаем, какие были причины, какие аргументы. Это вопрос к руководству клуба.

С другой стороны, если взять, к примеру, и Теему Хартикайнена, не думаю, что у одного были одни причины, у другого – другие.

Руководство «Трактора» каким-то образом сумело решить этот вопрос, а в Уфе – нет. Как это происходило, мы не знаем, но опять-таки, какие там были обстоятельства, мы этого не знаем, – заявил бывший генеральный менеджер клубов .