Газизов пригласил хоккеистов «Салавата» на футбол: «Обеспечим хорошими местами. Команда хорошо играла в Кубке Гагарина, показала атакующий хоккей, мне понравилось»

пригласил хоккеистов «Салавата Юлаева» на футбольный матч «Уфы».

Уфимская команда уступила «Трактору» со счетом 2-4 в серии второго раунда плей-офф . В шестом матче на домашней арене проиграл со счетом 1:2.

«Жаль, что «Салават Юлаев» завершил борьбу.

Сегодня не хватило удачи. В третьем периоде было шесть минут большинства, нужно было дожимать, но вратарь очень хорошо сыграл, выручал.

Команда играла в Кубке Гагарина хорошо, показывала атакующий хоккей. Мне понравилось, но чуть не повезло. Уверен, в следующем сезоне результат будет лучше.

Приглашаем хоккеистов и тренеров на матчи «Уфы», будем рады видеть их на стадионе. Если они придут, обеспечим их хорошими местами.

Будем рады видеть и фан-сектор «Салавата Юлаева» на нашей арене. Нам нужна поддержка болельщиков, – заявил генеральный директор «Уфы».

Ближайший домашний матч «Уфа» проведет 10 апреля против «Сочи».